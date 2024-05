Segovinha estava emprestado pelo Botafogo ao RWD Molenbeek, da Bélgica - RWD Molenbeek/ Divulgação

Publicado 24/05/2024 11:56

neste primeiro momento, não se juntará ao elenco. Segovinha já está no Rio após voltar de empréstimo do RWD Molenbeek , time belga de John Textor, dono da SAF do Botafogo. O jovem jogador de 21 anos voltará a treinar no Alvinegro, entretanto,

Com futuro incerto, Segovinha trabalhará com outros jogadores que não estão sendo aproveitados porque se recuperam de lesão e fazem trabalhos específicos de transição. A informação é do site 'ge'.



O paraguaio vive a expectativa de ser convocado para disputar a Olimpíada pela seleção sub-23 de seu país, entre 24 de julho a 10 de agosto, em Paris. Até em função dessa possibilidade, ele optou por não aproveitar um período de férias e já se apresenta ao Botafogo.

Caso o técnico Artur Jorge não queria contar com ele no elenco, Segovinha pode ser emprestado novamente. Além dele, Carlos Alberto, que também estava emprestado ao RWD Molenbeek também aguarda uma definição sobre o futuro.