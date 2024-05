Marlon Freitas é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2024 17:50

Salvador - Um dos destaques do Botafogo nesta temporada, Marlon Freitas se consolidou como líder do vestiário alvinegro. Ele foi o responsável por comandar a preleção e incentivar os companheiros de time antes do triunfo sobre o Vitória, por 2 a 1, no Barradão , na última quarta-feira (22), pela terceira fase da Copa do Brasil.

"O que está fazendo a diferença no nosso time é o coletivo. Não vamos perder isso, a humildade. Teu parceiro está melhor colocado, passa a bola, velho. Vamos juntos. Bora. Eu não vou ganhar de ninguém, quem vai ganhar vai ser o Botafogo. É o coletivo, um ajudando o outro", disse.

"Faça dez, 20, 30, 40 (minutos), mas faça com intensidade. Não negocie a intensidade aqui dentro. Vamos, Botafogo, vamos família Botafogo. Nós temos que jogar o jogo, fazer o que fazemos no dia a dia. Bora, vamos ganhar o jogo", finalizou.

Em campo, Marlon Freitas teve mais uma boa atuação ao lado de Tchê Tchê e Danilo Barbosa. Ele iniciou a jogada do gol de Luiz Henrique, que abriu o placar na reta final da primeira etapa.

Após fim de ano conturbado em 2023, com a derrocada alvinegra no Brasileirão, o volante tem reconquistado a confiança da torcida. No início desta temporada, ele foi alvo de vaias e teve o nome pichado com pedidos de saída em muros do Nilton Santos, em fevereiro.