Fabiano estreou pelos profissionais do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/05/2024 22:01

Rio - Cria das categorias de base do Botafogo, o atacante Fabiano, de apenas 18 anos, estreou pelos profissionais na última quarta-feira (22), no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, em Salvador, que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nas redes sociais, o jogador celebrou a oportunidade e revelou uma história emocionante envolvendo seu avô.

Em publicação, Fabiano compartilhou um registro de mensagens enviadas ao avô, falecido no mês de abril, onde promete atuar pelos profissionais do Glorioso em sua homenagem.

"Perdão, Vovô, por não conseguir realizar o sonho do senhor antes de partir. Mas prometo dar o meu melhor pelo senhor e por minha família. Cuida da gente daí de cima, por favor. Prometo jogar pelo profissional do Botafogo pelo senho", escreveu o jovem, na época.

Fabiano entrou no segundo tempo no duelo disputado no Barradão, teve pouca ação, mas foi festejado pelo grupo ao término com o resultado de 2 a 1. Ele fez questão de deixar a data registrada.

"Só Deus explica o que estou sentindo, momento único em minha vida. Muito obrigado por tudo, meu Deus! Feliz pela minha estreia no profissional. 22/05/2024. Eu te amo, Vovô!", publicou, em sua conta no Instagram.