Júnior Santos é o principal jogador do Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Júnior Santos é o principal jogador do Botafogo nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2024 18:30 | Atualizado 23/05/2024 18:31

Rio - O Botafogo recusou uma proposta do Cruzeiro pelo atacante Júnior Santos. O time mineiro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) para contar com o atleta, de acordo com o jornalista Samuel Venâncio.

Leia mais: Diego Hernández e Romero são reintegrados ao elenco do Botafogo

Em ótimo momento, Júnior Santos tem contrato até o fim do ano que vem com o clube carioca. O atacante é o artilheiro do Botafogo na Libertadores da América, com nove gols em nove jogos. Ao todo, nesta temporada, ele mandou a bola para as redes 16 vezes e deu quatro assistências em 29 partidas.

Leia mais: Júnior Santos é festejado em classificação do Botafogo e celebra momento

Com esses números, o atacante já vive sua temporada mais artilheira na carreira. Antes disso, em 2020, pelo Yokohama Marinos, havia marcado 13 gols em 23 jogos. Esta havia sido sua melhor marca.