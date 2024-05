Artur Jorge, técnico do Botafogo, comemorando classificação na Copa do Brasil - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/05/2024 23:01

Salvador - O Botafogo mostrou toda a bagagem da temporada e não passou sufoco nesta quarta-feira (22) diante do Vitória, fora de casa. O triunfo por 2 a 1 com gols de Luiz Henrique e Júnior Santos colocou a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil, e a boa atuação foi valorizada pelo técnico Artur Jorge, que também comentou sobre as polêmicas envolvendo os afastamentos de Óscar Romero e Diego Hernández.

Em campo, o Glorioso foi valente e segurou a pressão do Leão na primeira parte do duelo. Com os espaços aparecendo e transições rápidas, o resultado foi construído com mais um pouco do estilo proposto pelo português.

"A partir do momento que conseguimos estabilizar tivemos mais controle do jogo e momentos com bola. Conseguimos finalizar duas vezes para aumentar nossa vantagem. Depois, foi uma tentativa de tentar suportar o que seria uma tentativa natural de se jogar do adversário. Muito feliz pela classificação. Nós queremos ter essa ambição de continuar ganhando", disse.

Esta foi a segunda classificação do Botafogo em sequência. Na última semana, o Alvinegro foi até Lima e venceu o Universitario pelo placar de 1 a 0, carimbando a vaga nas oitavas de final da Libertadores.

"Temos uma mentalidade ganhadora. Nós tínhamos que, mesmo com uma vantagem de um gol, que a atitude e mentalidade de todos seria de buscar a vitória aqui hoje e não ficar à espera daquilo que o jogo poderia dar. A prova foi a vantagem de 2 a 0. Sofremos um pouco no fim, mas a missão foi cumprida. Foi um jogo muito competente da equipe e todos os jogadores para seguir à frente", destacou.

Nos bastidores do Botafogo, os afastamentos de Óscar Romero e Diego Hernández após casos de indisciplina seguem repercutindo. Perguntado sobre o tema a respeito dos estrangeiros, Artur Jorge despistou.

"Esse é assunto que está entregue à direção. É mais decisão honestamente deles. É aguardar. Eu, como técnico, quero ter todos disponíveis, mas respeito. Também participei da decisão. Vamos aguardar os desenvolvimentos mais próximos."

Confira outras respostas de Artur Jorge:

Jogo nas laterais

"É importante, não só nessas posições, mas em todas as outras (profundidade), quando queremos manter um nível exibicional, para ganhar e também jogar bem. É importante ter jogadores de nível semelhante. Neste momento temos um plantel ainda com algumas carências, muito por causa das lesões, mas a resposta do elenco tem sido excelente. O mais importante sempre será o elenco e aqueles que estão disponíveis, preparados para dar uma resposta."

Titularidade de John

"Queremos ter um elenco competitivo. Queremos ter todo o grupo em condições de disputar a titularidade. Neste momento, ele joga. Muito do momento dele tem a ver com o nível de treinamento do Gatito. Nenhum dos que jogam atualmente podem facilitar pois tem gente que tem vontade e ambição de ser titular do Botafogo."