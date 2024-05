Júnior Santos marcou mais uma vez com a camisa do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/05/2024 21:55

Rio - Destaque do Botafogo em 2024, Júnior Santos foi importante mais uma vez e marcou um dos gols do triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, nesta quarta-feira (22), no Barradão , que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ao fim do duelo, o atacante foi ovacionado pelos torcedores e celebrou o momento.