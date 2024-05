Última partida entre Botafogo e Vitória no Barradão terminou em 0 a 0 - Pietro Carpi / EC Vitória

Publicado 22/05/2024 07:00

que venceu o jogo da ida por 1 a 0 no Nilton Santos, busca triunfar novamente sobre o Leão da Barra, e, para isso, conta com o retrospecto positivo na casa do adversário. Rio - O Botafogo vai a Salvador em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso entra em campo nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase. O Alvinegro,, busca triunfar novamente sobre o Leão da Barra, e, para isso, conta com o retrospecto positivo na casa do adversário.

O Botafogo não perde para o Vitória no Barradão há quase 10 anos. A última vez que o Alvinegro saiu derrotado para o Rubro-Negro Baiano foi em outubro de 2014, onde o time da casa venceu por 2 a 1 em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Desde então, o Botafogo disputou outras cinco partidas como visitante contra o Vitória, e conquistou três vitórias e dois empates. O último jogo entre as duas equipes no Barradão terminou em empate por 0 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B de 2021.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo da ida, o Botafogo pode até empatar com o Vitória que irá garantir sua classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol de diferença por parte do time de Salvador, a partida irá para os pênaltis.

Retrospecto recente do Botafogo contra o Vitória no Barradão



30/9/2021 – Vitória 0 x 0 Botafogo – Série B

23/9/2018 – Vitória 3 x 4 Botafogo – Brasileirão

14/6/2017 – Vitória 2 x 2 Botafogo – Brasileirão

18/9/2016 – Vitória 0 x 1 Botafogo – Brasileirão

5/9/2015 – Vitória 1 x 2 Botafogo – Série B

4/10/2014 – Vitória 2 x 1 Botafogo - Brasileirão

*Reportagem do estagiário João Pedro Cupello, sob supervisão de Rodrigo Souza