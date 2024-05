Tchê Tchê em treinamento pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo FR

Publicado 21/05/2024 12:58

Rio - Após vencer o jogo da ida por 1 a 0, no Nilton Santos, o Botafogo volta a enfrentar o Vitória pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), às 19h, no Barradão. O volante Tchê Tchê pregou inteligência para a equipe e falou que o Alvinegro tem que saber administrar a vantagem que conseguiu na primeira partida.

"Temos uma vantagem mínima, mas já conversamos sobre isso, é óbvio que não podemos entrar também falando que está 0 a 0, tem que saber jogar o jogo. Jogo decisivo de mata-mata. A gente tem se preparado para chegar lá e ter um bom resultado, não jogar com essa vantagem desde o início. Óbvio, saber administrar quando tiver que ser administrado, mas a nossa intenção, e toda preparação, foi feita para a gente conseguir mais um bom resultado", disse Tchê Tchê, em entrevista à "BotafogoTV".

Com a vitória por 1 a 0 no jogo da ida, o Botafogo pode até empatar com o Vitória que irá garantir sua classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol de diferença por parte do time de Salvador, a partida irá para os pênaltis.