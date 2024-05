Artur Jorge comanda treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/05/2024 09:30

Rio - O Botafogo vai colocar o elenco à prova em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro, que terá o retorno de Eduardo, pode ter até sete desfalques para enfrentar o Vitória, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

Autor do gol da vitória no jogo de ida, o meia Eduardo volta a ficar à disposição do técnico Artur Jorge após desfalcar a equipe nos últimos quatro jogos. O treinador deve repetir a base das últimas partidas, mas terá problemas com as reposições. A baixa mais recente é a do atacante Jeffinho

Além de Jeffinho, o Botafogo não conta com Óscar Romero e Diego Hernández, afastados por indisciplina, Pablo, Marçal e Matheus Nascimento, por lesão. Já o centroavante Tiquinho Soares está em fase final de tratamento e pode aparecer entre os relacionados.

O Botafogo levou a melhor contra o Vitória por 1 a 0, com gol de Eduardo, no Nilton Santos, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Alvinegro joga por um empate para garantir vaga nas oitavas de final da competição.