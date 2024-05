Eduardo fez o gol da vitória alvinegra no jogo de ida - Vítor Silva / Botafogo

Eduardo fez o gol da vitória alvinegra no jogo de idaVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/05/2024 18:30

Rio - Botafogo e Vitória se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília). O duelo será no Barradão e a torcida da equipe da casa promete fazer uma grande festa: mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

Na partida de ida, o Botafogo venceu por 1 a 0, com um belo gol de Eduardo. Agora, o Alvinegro terá a vantagem do empate para avançar às oitavas de final do torneio nacional.

Antes do confronto no Nilton Santos, o Glorioso nunca havia superado o Vitória em uma partida de Copa do Brasil. As equipes tinham se enfrentado três vezes, com um empate e dois triunfos do time baiano.