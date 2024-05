Rafael, do Botafogo, irá se aposentar ao fim da temporada de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/05/2024 19:32

Rio - O lateral-direito Rafael, de 33 anos, se submeteu a mais uma operação. O jogador passou por um procedimento no joelho esquerdo, para colar a patela, semelhante ao que o jogador já tinha passado no último ano. A tendência é que ele consiga retornar aos gramados em um mês.

A última vez que Rafael entrou em campo foi no último dia 14 na derrota para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no primeiro jogo do Brasileiro. A lesão do lateral foi no mesmo joelho que o afastou por oito meses dos gramados no ano passado. Na ocasião, ele sofreu um rompimento no tendão patelar.



Contratado pelo Botafogo em 2021, Rafael vem sofrendo problemas físicos em todas as temporadas. O jogador afirmou que irá encerrar sua carreira ao término de 2024, mesmo que consiga ter uma boa sequência em 2024.



Revelado na base do Fluminense, o lateral atuou por sete temporadas no Manchester United. Posteriormente, Rafael atuou no Lyon por seis anos. Antes de chegar ao Botafogo, o lateral atuou pelo Basaksehir, da Turquia.