Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do SulCarlos Fabal / AFP

Publicado 17/05/2024 19:30

Rio - Botafogo e Grêmio conversam pela troca de mandos das partidas do Campeonato Brasileiro, por causa das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A informação é do jornalista Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. A mudança, porém, depende do aval da CBF.

O confronto é válido pela nona rodada do Brasileirão e seria realizado na Arena do Grêmio, no dia 1º de junho. Com as chuvas, não há chance do gramado - que ainda está alagado - ter condições para receber a partida. Desta forma, o embate poderia ser disputado no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela nona rodada do Brasileirão e seria realizado na Arena do Grêmio, no dia 1º de junho. Com as chuvas, não há chance do gramado - que ainda está alagado - ter condições para receber a partida. Desta forma, o embate poderia ser disputado no Estádio Nilton Santos.

Se a mudança for confirmada, o duelo pela 28ª rodada, que ocorreria somente no fim de setembro com mando do Botafogo, seria na Arena do Grêmio. Até lá, o local provavelmente estará à disposição e, o Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, em operação.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

Segundo o último balanço da Defesa Civil, 154 pessoas morreram em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, 98 estão desaparecidas e 806 estão feridas.