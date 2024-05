Jeffinho - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2024 10:49 | Atualizado 17/05/2024 10:50

Rio - Autor do gol da vitória sobre o Universitário, em Lima, que valeu a classificação do Botafogo para as oitavas de final da Libertadores, o atacante Jeffinho, de 24 anos, chegou ao Rio de janeiro e precisou andar com a ajuda de muletas, no desembargue no Aeroporto do Galeão.

O Botafogo informou apenas que Jeffinho será avaliado pelos médicos nos próximos dias. Com o adiamento das próximas duas rodadas do Brasileiro, o Alvinegro volta aos gramados na próxima quarta-feira, em Salvador, contra o Vitória, no segundo jogo de volta da Copa do Brasil.



O elenco do Botafogo desembarcou no aeroporto do Galeão pouco depois das 8h, com festa dos torcedores que estavam no local. Os jogadores pararam para tirar fotos com os alvinegros, e Júnior Santos foi o mais requisitado.



Pela Libertadores, o Botafogo voltará a campo no próximo dia 28 contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. A partida irá acontecer às 19 horas (de Brasília). As equipes disputam o primeiro lugar da chave, e os colombianos têm a vantagem do empate para avançar na liderança.