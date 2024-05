Artur Jorge exalta reação do Botafogo na Libertadores: 'Classificação extraordinária'

Artur JorgeVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/05/2024 22:50

Rio - O Botafogo está classificado para as oitavas de final da Libertadores. A vaga foi selada com a vitória sobre o Universitário, em Lima, por 1 a 0. Em entrevista coletiva, após o fim da partida, o treinador Artur Jorge exaltou a reação do Alvinegro após um começo com dois derrotas na competição.

"Este Botafogo não escolhe adversário ou local para se impor. Tivemos mérito. Conseguimos classificação histórica, tendo que num grupo que se disputa 18 pontos nós tínhamos zero (após 2 jogos). Foi uma recuperação extraordinária e isso é mérito dos jogadores. Muito satisfeito por isso e por ter ganho", disse.



Com o adiamento das próximas duas rodadas do Brasileiro, o Botafogo só voltará a jogar no próximo dia 22 contra o Vitória, em Salvador. Artur Jorge abordou qual será o planejamento alvinegro depois do retorno ao Rio.



"Minha preocupação é desfrutar dessa vitória e dar folga aos rapazes porque merecem descansar. É uma ideia que já está clara sobre o que queremos, temos que acrescentar mais intensidade e dinâmica. Teremos todo o elenco disponível. É uma vitória que nos traz a classificação, mas queremos mais vitória porque essa é a atitude que queremos enquanto Botafogo", afirmou.