Bruno Lage - Vitor Silva/Botafogo

Bruno LageVitor Silva/Botafogo

Publicado 16/05/2024 19:56

Rio - O treinador Bruno Lage, de 48 anos, foi apontado por boa parte dos torcedores do Botafogo e pela crítica como um dos principais responsáveis pela derrocada alvinegra no Brasileiro do ano passado. Ele assumiu a equipe com dez pontos de vantagem na liderança e acabou sendo demitido antes do fim da competição, após uma sequência de resultados negativos. Na ocasião, em meio ao momento delicado, Lage chegou a barrar Tiquinho Soares, principal jogador do Botafogo naquele momento. O português negou qualquer problema com o atacante.

"Só tive problema com o Tiquinho quando ele marcou contra o Benfica que treinei. É um excelente profissional. É um excelente profissional e tivemos o azar de perder ele por lesão no nosso terceiro jogo no Brasileirão. Para o jogo contra o Goiás, em virtude de sentir que o Tiquinho ainda buscava o ritmo que tinha perdido, o Diego Costa me pareceu a melhor opção", afirmou em entrevista ao jornal português "Record".

No total, Lage comandou a equipe em 16 jogos, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Quando deixou a função de técnico, o Botafogo ainda liderava o Brasileiro. A derrocada final veio com Lúcio Flávio e posteriormente Tiago Nunes.

"Não me arrependo. É necessário entender o contexto. O John Textor me apresentou um projeto para substituir Luís Castro, que deixou o Botafogo na 12ª rodada com sete pontos na liderança. Analisamos o elenco e afirmamos que era necessário um lateral-direito e uma alternativa a Tiquinho. Apresentamos alguns nomes capazes de render no momento, mas contrataram dois jovens", disse.