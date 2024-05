Botafogo encarou o Universitario em Lima - AFP

Publicado 16/05/2024 20:54

Peru - Em Lima, o Botafogo conseguiu sua terceira vitória consecutiva e garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Alvinegro bateu o Universitário por 1 a 0, em Lima, se se classificou antecipadamente junto com o Júnior Barranquilla como os representantes do grupo D na próxima fase da competição.

Pela Libertadores, o Botafogo voltará a campo no próximo dia 28 contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. A partida irá acontecer às 19 horas (de Brasília). As equipes disputam o primeiro lugar da chave, e os colombianos têm a vantagem do empate para avançar na liderança.

O primeiro tempo entre Botafogo e Universitário foi de pouca inspiração. Os peruanos tomaram a iniciativa e tiveram mais posse de bola, porém, o Alvinegro conseguiu fazer uma boa marcação e não sofreu pressão da equipe de Lima. No entanto, o clube carioca também não conseguiu criar chances em contra-ataques.



O lance mais importante da etapa inicial aconteceu aos 27 minutos. Após cruzamento de Júnior Santos, Luiz Henrique dividiu com Benedetto, a bola acabou tocando na mão do zagueiro peruano dentro da área. Porém, nem a arbitragem, nem o VAR consideraram o lance como uma infração.

O Universitário retornou para o segundo tempo com mais agressividade. Em apenas três minutos, Portocarrero criou duas oportunidades, que levaram o goleiro John a fazer boa defesa, e salvar o Botafogo.



Aos 18 minutos, o Botafogo teve sua primeira grande chance. Em contra-ataque, Júnior Santos fez bela jogada e deixou Luiz Henrique em boas condições, porém, o atacante acabou finalizando mal, perdendo oportunidade de abrir o placar.

O lance deu coragem ao Alvinegro que buscou seu gol aos 31 minutos. A zaga do Universitário deu bobeira, a bola sobrou para Savarino, que serviu Jeffinho, o jovem avançou e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Britos.

Em vantagem no placar, o Botafogo conseguiu segurar bem a partida e não sofreu grande pressão do Universitário. Com o resultado, o Alvinegro selou sua classificação para as oitavas de finais da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO-PER 0 X 1 BOTAFOGO



Local: Monumental de Lima, em Lima (PER)

Arbitragem: Cristián Garay (CHI)

Público / Renda: Não disponíveis

Cartões Amarelos: Di Benedetto e Ureña (Universitario); Danilo Barbosa e Bastos (Botafogo)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Jeffinho, aos 31 minutos do segundo tempo



UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Murrugarra (Concha), Ureña (Dorregaray), Pérez Guedes (Calcaterra) e Portocarrero; Edison Flores (Christofer Gonzáles) e Valera (Rivera). Técnico: Fabián Bustos.



BOTAFOGO: John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Luiz Henrique (Jeffinho), Savarino (Yarlen) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.