Tiquinho Soares se machucou na partida contra o Universitario, pela LibertadoresMauro Pimental/AFP

Publicado 14/05/2024 14:41

Rio - Tiquinho Soares está cada vez mais próximo do retorno ao Botafogo. O jogador, de 33 anos, evoluiu na recuperação de uma lesão muscular e já tem realizado atividades em campo, no CT Lonier, de acordo com o "ge". A expectativa é pelo retorno em junho.

O centroavante se lesionou na partida contra o Universitário, do Peru, no Nilton Santos, pela Libertadores, no dia 24 de abril. Tiquinho Soares lesionou o músculo posterior da coxa direita e foi substituído ainda no primeiro tempo. O prazo de recuperação é de seis semanas.

A tendência é que Tiquinho Soares desfalque a equipe em mais seis partidas. O centroavante deve desfalcar a equipe contra o Universitário e Junior Barranquilla, nos dias 16 e 28, pela Libertadores, contra o Vitória, dia 21, pela Copa do Brasil, além de Corinthians, Fluminense e, talvez, Grêmio.

Ainda sem Tiquinho Soares, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (16), às 23h (de Brasília), contra o Universitário, em Lima, no Peru, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro é o vice-líder com seis pontos e tem a mesma pontuação do líder.