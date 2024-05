Treino do Botafogo no CT do Alianza Lima, no Peru - Vítor Silva/Botafogo

Treino do Botafogo no CT do Alianza Lima, no PeruVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2024 21:02 | Atualizado 14/05/2024 21:26

Rio - O Botafogo pode garantir a vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores 2024 na quinta-feira, 16. Isso porque o Junior Barranquilla (COL) venceu a LDU (EQU) nesta terça, 14. Dessa forma, uma vitória simples sobre o Universitario (PER) classifica o Alvinegro para a próxima fase da competição.

Entenda o cenário do grupo

Com o resultado da noite desta terça-feira, o Junior Barranquilla chegou aos nove pontos e segue na liderança do grupo. A LDU, por sua vez, tem quatro e fica na lanterna. O Botafogo soma seis pontos. Já o Universitario tem cinco.

Portanto, caso vença a equipe peruana, o Glorioso chega aos nove pontos e já garante, ao menos, a segunda colocação. Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final.

Agenda

O Botafogo enfrentará o Universitario no Estádio Monumental, em Lima, nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília). O jogo é válido pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores.



Tabela

1| Junior Barranquilla (nove pontos)

2| Botafogo (seis pontos)

3| Universitario (cinco pontos)

4| LDU (quatro pontos)