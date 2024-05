No Nilton Santos, o Botafogo venceu por 3 a 1 com gols de Eduardo (2) e Luiz Henrique - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/05/2024 16:40 | Atualizado 15/05/2024 16:42

Lima - O Botafogo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (16) diante do Universitario, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A equipe peruana ainda não perdeu atuando como mandante em 2024. Até aqui, foram oito vitórias e um empate em partidas válidas pelo campeonato local e pela competição continental.

No primeiro turno da fase de grupos, o Botafogo foi o responsável por encerrar uma sequência invicta de 25 jogos do Universitario. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 3 a 1, com gols de Eduardo (2) e Luiz Henrique.

O time comandado por Artur Jorge depende somente de si para avançar ao mata-mata da Libertadores. O Botafogo ocupa a segunda posição no Grupo D e, se vencer o Universitario, já garante vaga na próxima fase. Neste momento, o Glorioso tem seis pontos, e, o time peruano, cinco. O líder é o Junior Barranquilla, com nove.

As equipes medem forças às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental, no Estádio Monumental.