O Estádio Nilton Santos é a casa do BotafogoDivulgação/Site Botafogo

Publicado 14/05/2024 15:50

Rio - Em parceria com a Silicon, empresa especializada em iluminação, o Botafogo deu o pontapé no projeto para instalação de novos refletores no Estádio Nilton Santos. A previsão é de que a conclusão seja em junho. De acordo com a SAF, a tecnologia reduzirá o consumo de energia e está alinhados com boas práticas de sustentabilidade.

O Alvinegro ainda destacou que a nova iluminação "incorpora a mais avançada tecnologia do mercado para promover os shows de luzes e entretenimento". Com isso, promoverá uma experiência mais imersiva aos torcedores.

"O projeto faz parte do pacote de melhorias promovidas pela SAF para o Estádio Nilton Santos. Em pouco mais de dois anos, já implementamos o gramado sintético FIFA Quality PRO no campo principal e no campo anexo, reformamos o vestiário, zona mista e sala de imprensa, inauguramos novas áreas premium e agora temos a satisfação de atender mais um desejo da torcida alvinegra com a instalação dos refletores de LED", disse o CEO da SAF, Thairo Arruda, ao site do Botafogo.

"Esse avanço torna a nossa casa mais sustentável, atrativa, moderna e fará com que a a torcida tenha uma experiência ainda mais especial durante os jogos e eventos. Agradeço ao nosso Diretor de Infraestrutura e Operações, Alexandre Costa, e sua equipe pela liderança nesse projeto. Vamos seguir realizando investimentos de forma permanente no Estádio", completou.

O novo sistema conta com 276 luminárias Coliseo PRO de 960w. A tecnologia, conforme explicou a SAF, terá capacidade de acender instantaneamente a qualquer momento. Dessa forma, fará com que as luzes sejam acesas logo depois do restabelecimento de energia no eventual caso de uma queda.

"A modernização da iluminação do estádio Nilton Santos está associada à preocupação do clube com os torcedores e ao desejo de sustentabilidade e economia. Isso porque uma iluminação adequada garante uma torcida mais participativa e uma experiência mais empolgante ao espectador", afirmou Pedro Lafraia, Consultor de Negócios da Silicon, ao site do Botafogo.

"Com relação ao projeto, as nossas luminárias possuem sistemas de automação que oferecem shows de luzes compatíveis com os espetáculos dos maiores artistas do mundo, abrindo um leque de oportunidades para que o Nilton Santos receba os mais variados eventos. Além disso, a reforma da iluminação do Botafogo marca a readequação do estádio de acordo com às normas da Conmebol", finalizou.