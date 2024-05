Óscar Romero - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 14/05/2024 14:20

Rio - O afastamento dos meias Óscar Romero e Diego Hernández por indisciplina repercutiu na imprensa portuguesa. O jornal "A Bola" citou a situação envolvendo os jogadores, que foram punidos por levarem mulheres ao hotel em que o clube carioca estava concentrado em Fortaleza.

A publicação ainda repercutiu que o bom nível apresentado pelo paraguaio e pelo uruguaio na partida do último domingo surpreendeu. Porém, o fato aconteceu após a partida do Castelão. Os dois atletas descumpriram o acordo de estarem nos quartos para se apresentarem para tomar o café da manhã e saírem para o aeroporto, na última segunda.



Com a punição, os jogadores foram vetados da viagem para Lima, no Peru. Óscar Romero e Diego Hernández vão retornar ao Rio de Janeiro e irão realizar atividades em separado do elenco principal nos próximos dias no CT Lonier.



O Botafogo é o segundo colocado do Grupo D da Libertadores e tem a mesma pontuação do líder Junior Barranquilla, com seis pontos. Porém, o Universitário e LDU seguem na briga por uma vaga nas oitavas de final e aparecem na cola do Alvinegro.