Kauê nega acusação de agressãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2024 17:45

reintegrará o volante Kauê ao elenco. A foi arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) por falta de provas. Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (13), que denúncia de agressão da ex-namorada contra o jogador de 19 anos

Kauê estava afastado pelo Botafogo até que o caso fosse esclarecido. No dia 22 de abril, Isabella Ribeiro, ex-namorada do atleta, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi agredida por ele e mostrou fotos de manchas vermelhas em seu rosto.

"Isso não existe. Não vou apanhar de homem, ainda mais de um moleque de 19 anos. O motivo foi porque ontem eu tomei remédio para tentar me matar, tomei logo duas caixas, por mil motivos que estão acontecendo. Não estou bem, quase bati na minha mãe… Surtei, gente", afirmou a mulher, no vídeo publicado no story do Instagram.



"Ele não soube lidar. Quer dizer, soube lidar do jeito dele. Eu não vou aceitar isso de ninguém. Eu estou falando aqui porque, vou falar mesmo. Se ele teve peito para fazer, tem que ter peito para assumir", completou.

No entanto, o laudo da perícia não apontou provas suficientes para a acusação contra o jogador do Botafogo ir em frente.

"Ela compareceu ao IML para se submeter ao exame pericial, e o laudo não registrou qualquer vestígio das alegadas agressões. Posteriormente a suposta vítima juntou fotografias que não foram por ela juntadas quando do registro da ocorrência, e que não corroboram com o laudo técnico realizado no dia em que os fatos ocorreram", diz um trecho do documento.

Veja a nota do Botafogo sobre o caso:

"Após o afastamento inicial do atleta Kauê para a apuração dos fatos com a reserva e privacidade que o caso requeria, o Botafogo, diante da manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo arquivamento do inquérito policial envolvendo o atleta, comunica que o jogador será reintegrado às atividades protocolares da equipe principal".