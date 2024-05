Segovinha - RWD Molenbeek/ Divulgação

Publicado 13/05/2024 14:58

Rio - Após atuar por pouco mais de três meses pelo RWD Molenbeek, o atacante Matías Segovia, de 21 anos, apelidado carinhosamente pelos torcedores do Botafogo de Segovinha, irá retornar ao clube carioca para o segundo semestre. O paraguaio não conseguiu evitar o rebaixamento do clube belga, que tem seu futebol administrado por John Textor, para a Segundona no país europeu.

"Volto para o Botafogo agora, terminou o campeonato e tenho que voltar para o Brasil, vamos ver o que vão falar. Para mim foi uma experiência muito boa jogar na Europa, agora volto para o Botafogo, mas espero em algum momento voltar à Europa para mostrar mais o meu futebol", afirmou em entrevista à emissora paraguaia "TV Unión".



O contrato de Segovinha vai até o fim do mês que vem, porém, sem competições, ele poderá voltar ao Botafogo para treinar. Como estava no futebol europeu, o paraguaio só terá condições de jogo pelo Alvinegro a partir do dia 10 de julho.



Formado na base do Guarani, do Paraguai, o atacante chegou ao Botafogo no ano passado. Após um bom começo, o jovem acabou vivendo um momento ruim, que coincidiu com a derrocada alvinegra no segundo turno do Brasileiro. Pelo clube carioca, Segovinha atuou em 29 jogos, não fez gols e deu duas assistências.