Danilo Barbosa fez o gol do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/05/2024 18:40

Ceará - Autor do gol do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, o volante Danilo Barbosa abordou o resultado obtido no Castelão. O jogador reforçou que o desejo do Alvinegro era pela vitória, mas ressaltou a importância do ponto conquistado fora do Rio.

"Claro que a gente buscava a vitória, mas quando a gente não consegue ganhar fora, é importante buscar um ponto e não perder. A nossa bola parada é fruto de muito treinamento e isso premia todo o grupo, independente de quem faz os gols", afirmou.



Novamente, o Botafogo entrou em campo com uma equipe com muitas mudanças em relação ao time que atuou na Libertadores. O volante destacou a força do elenco alvinegro e fez elogios ao treinador Artur Jorge.



"São muitos jogos, em um curto período de recuperação e isso mostra a força do nosso elenco. Todos os que vem entrando acabam correspondendo. É bom para os jogadores e para o Botafogo", disse.