Botafogo e Fortaleza se enfrentaram no Castelão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2024 20:28

Ceará - O Botafogo ficou no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, no Castelão. Após um primeiro tempo aquém do esperado, o Alvinegro teve uma boa atuação no segundo tempo e ficou perto da virada. Ao analisar a atuação da equipe, Artur Jorge elogiou o rendimento dos seus jogadores.

"Saímos com um ponto, não totalmente satisfeito com o resultado porque queríamos vencer, mas completamente satisfeito com a entrega dos atletas, esse tem sido um sinal dessa equipe. Nosso objetivo será sempre ganhar", disse.



Novamente, o treinador promoveu mudanças na escalação da equipe. O treinador descartou que o Botafogo tenha entrado em campo contra o Fortaleza com o foco no compromisso da próxima quinta, contra o Universitário, do Peru, pela Libertadores.



"O meu foco foi este jogo. Não estava pensando na quinta-feira. É verdade que é um jogo decisivo e importante, temos uma longa viagem, enfrenta um rival que faz uma Libertadores interessante. Minha ideia hoje é ter uma equipe capaz de lutar pela vitória. Não temos 11 nem 12 atletas, temos 28, e todos eles são capazes de dar a resposta que queremos", contou.