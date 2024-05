Botafogo empatou com o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/05/2024 19:10

Ceará - No Castelão, o Botafogo teve uma boa atuação no segundo tempo, mas não conseguiu trazer os três pontos para o Rio de Janeiro. O Alvinegro saiu atrás, buscou o empate, teve chances de virar, porém, acabou mesmo no 1 a 1 contra o Fortaleza, em partida válida pela sétima rodada do Brasileiro. Com o resultado, o clube carioca chegou aos 10 pontos e não conseguiu colar no Athletico-PR, que lidera a competição.