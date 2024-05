Allan - Divulgação / Al-Wahda

Publicado 13/05/2024 18:31

Rio - O volante Allan, ex-Vasco e que atualmente defende o Al-Wahda, confirmou já ter assinado um pré-contrato com o Botafogo. Em entrevista à Abu Dhabi Sports TV, o jogador admitiu o acerto, mas afirmou que honrará a camisa do time dos Emirados Árabes até o fim.

"Já assinei por outro clube, mas vou honrar essa camisa enquanto estiver em campo", afirmou Allan, que confirmou se tratar do Botafogo.

O acordo do Botafogo com Allan foi firmado no início do ano. O volante assinou com o Glorioso até o fim de 2026. O contrato passará a valer no dia 1º de julho, mas a estreia só poderá acontecer após o dia 10, quando se abre a janela de transferências internacionais.

Por estar em fim de contrato, Allan chegará ao Botafogo sem custos. O Glorioso precisará arcar apenas com luvas e comissões.