Alexander Barboza está liberado para jogar pelo Botafogo após julgamento no STJDVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2024 14:00

um jogo de punição convertido em advertência pela expulsão contra o Cruzeiro, pela primeira rodada do Brasileirão. O zagueiro está liberado para atuar pelo O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou Alexander Barboza compela expulsão contra o Cruzeiro, pela primeira rodada do Brasileirão. O zagueiro está liberado para atuar pelo Botafogo e ficará à disposição do técnico Artur Jorge contra o Corinthians, no domingo (19), fora de casa.

Julgado pelo artigo 254-1 (jogada violenta com força excessiva), ele podia pegar uma suspensão de até seis partidas.



O julgamento desta terça-feira (14), pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD, não teve decisão por unanimidade. Um dos auditores votou por absolver Barboza, ao considerar que o lance da expulsão era para ser apenas cartão amarelo.



o zagueiro argentino foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo, com

Na derrota do Botafogo por 3 a 2 para o Cruzeiro, no Mineirão,, com o auxílio do VAR , dez minutos depois de entrar em campo. Inicialmente, o árbitro de campo deu apenas amarelo, mas mudou a decisão após rever o lance.

Barboza perdeu a vaga de titular na equipe alvinegra com a chegada do técnico Artur Jorge, mas tem entrado na maioria das partidas. Mais uma vez, ele deve ficar no banco nesta quinta-feira, quando o Glorioso encara o Universitario, no Peru, pela Libertadores.