Óscar Romero chegou ao Botafogo em março deste ano Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/05/2024 14:54

Afastado pelo Botafogo da viagem para Lima, Óscar Romero negou que ele e o meia-atacante Diego Hernández tenham levado mulheres ao hotel onde o Botafogo estava concentrado, em Fortaleza. O paraguaio admitiu que "aconteceram coisas que não deveriam", mas preferiu não dar maiores detalhes. Apesar de considerar o afastamento precipitado, ele acatou a decisão do clube. Rio -, Óscar Romero negou que ele e o meia-atacante Diego Hernández tenhamO paraguaio. Apesar de considerar o afastamento precipitado, ele acatou a decisão do clube.

"Foi uma decisão do clube. Aconteceram coisas de convivência no hotel, na concentração, o clube tomou essa decisão. Também não é o que estão dizendo por aí, porque isso prejudica a minha família. Isso não é bom. Aconteceram coisas com meu companheiro, com Diego (Hernández), que não deveriam acontecer. Eles tomaram a decisão, para mim um pouco apressada, mas temos que acatar e estar prontos para estar à disposição", disse Romero à Rádio Monumental, do Paraguai.

"Estão dizendo coisas que não são certas, coisas foras de contexto, isso chateia um pouco, minha família também se sente afetada. Não posso dizer exatamente o que aconteceu, porque o clube também não o fez, para resguardar o elenco, eu gostaria de ser criterioso também. Mas quero deixar claro que estão dizendo coisas que não são certas, que estão fora do contexto. Falam de “indisciplina” e isso pode ser muitas coisas. Acato a decisão, creio que poderia ter sido de outra forma, mas tenho que acatá-la", completou.

O camisa 70 admitiu estar chateado, mas afirmou que resolverá a situação quando a equipe retornar do Peru.



"Claro que fiquei surpreso, mas quando chegar todo o elenco, a comissão técnica e os dirigentes vamos conversar e resolver tudo. Estão dizendo coisas que não são certas, isso chateia um pouco, tenho uma família por trás e não vou permitir que prejudiquem minha família", finalizou.

Óscar Romero e Diego Hernández receberão uma multa do Botafogo e vão treinar separado no Espaço Lonier, CT do clube, pelos próximos três dias. Porém, o afastamento deverá ser reduzido. Os dois jogadores vivem bom momento sob o comando de Artur Jorge e devem ser reintegrados na partida contra o Corinthians, no domingo (19), na Neo Química Arena. , CT do clube, pelos próximos três dias. Porém, o afastamento deverá ser reduzido. Os dois jogadores vivem bom momento sob o comando de Artur Jorge e

Sem a dupla, o Botafogo entra em campo na quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Universitario, em Lima. O Glorioso é o vice-líder do Grupo D da Libertadores, com seis pontos, atrás do Junior Barranquilla apenas no saldo de gols.