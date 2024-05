John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é o dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/05/2024 11:41

Rio - John Textor tem mais um encontro marcado com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O sócio majoritário da SAF do Botafogo será julgado na próxima quinta-feira (16) por uma ação do Palmeiras, que pede multa de R$ 100 mil e 90 dias de suspensão a cada citação ao clube.

Recentemente, John Textor foi julgado em última instância e punido com multa de R$ 100 mil e 45 dias de suspensão pelas declarações após a derrota do Botafogo diante do Palmeiras por 4 a 3, no Brasileirão de 2023. Agora, ele será julgado pelas acusações de manipulação a favor dos paulistas.

O empresário americano citou em mais de uma oportunidade que possui indícios de manipulação a favor do Palmeiras nas últimas edições do Brasileirão. John Textor já entregou à Polícia Civil e também para a CPI da Manipulação de Resultados e Apostas, em Brasília, as possíveis provas.