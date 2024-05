Léo Condé não resistiu ao péssimo início do Vitória no Brasileirão e foi demitido - Victor Ferreira/EC Vitória

Léo Condé não resistiu ao péssimo início do Vitória no Brasileirão e foi demitido Victor Ferreira/EC Vitória

Publicado 14/05/2024 15:31 | Atualizado 14/05/2024 15:32

Rio - Adversário do Botafogo na Copa do Brasil, o Vitória demitiu seu treinador. Após a derrota para o Vasco por 2 a 1 , no último domingo (12), Léo Condé não resistiu ao péssimo início do time baiano no Brasileirão.

O Leão da Barra ocupa o 18º lugar na tabela e ainda não sabe o que é vencer na competição — possui apenas um ponto. Na próxima quarta-feira (22), o Botafogo estará em Salvador, onde enfrenta o Rubro-Negro Baiano, pela Copa do Brasil.

No jogo de ida, no Estádio Nilton Santos, a equipe de Artur Jorge venceu por 1 a 0, com gol de Eduardo. Um empate já coloca o Glorioso nas oitavas de final da competição. Caso passe, desembolsará R$ 2,205 milhões, valor da premiação de classificação da terceira fase.