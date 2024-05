Vasco enfrentou o Vitória em São Januário - Felipe Duest / Photo Press / Estadão Conteúdo

Publicado 12/05/2024 20:32

Rio - Em noite de garçom de Payet, o Vasco levou a melhor sobre o Vitória e derrotou o adversário por 2 a 1 em São Januário encerrando algumas sequências negativas na temporada. O Cruz-Maltino quebrou um jejum de cinco jogos sem vencer em 2024 e interrompeu uma série de quatro derrotas seguidas no Brasileiro. Com o resultado, o clube carioca deixou a zona de rebaixamento do Brasileiro.

O Vasco voltará aos gramados no próximo sábado, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília), no clássico contra o Flamengo. Já o Vitória joga no mesmo dia contra o Atlético-GO, em Salvador, às 16 horas (de Brasília).



O primeiro tempo entre Vasco e Vitória foi de poucas emoções. As duas equipes tinham uma marcação forte, mas para construir a dificuldade era bem grande. O rendimento abaixo do esperado irritou os torcedores do clube carioca que passaram a ensaiar uma vaia antes do intervalo.



A melhor oportunidade do Vasco foi criada aos 32 minutos. Pablo Galdames arriscou de fora da área, a bola resvalou em Reinaldo e por pouco não matou Lucas Arcanjo. A sorte do goleiro do Vitória foi que a bola acabou caprichosamente indo para fora. Cinco minutos depois, os baianos responderam. Janderson fez bela jogada pela direita e tocou para Matheusinho, que finalizou para fora, assustando Léo Jardim.

O segundo tempo começou mais agitado. Com apenas três minutos, o Vitória teve uma boa chance com Matheusinho em um chute de fora da área, e no lance seguinte, o Vasco respondeu em jogada iniciada por Lucas Piton e que terminou com Payet dentro da área errando o cruzamento para Vegetti.

Aos seis minutos, o Vasco abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Payet, Maicon subiu mais que a defesa do Vitória e desviou para o fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro Lucas Arcanjo. O gol empolgou o Cruzmaltino, que logo ampliou. Novamente, o francês deu uma belíssima assistência para Pablo Vegetti aparecer para fazer o segundo gol dos cariocas aos dez minutos.

Mesmo em vantagem, o Vasco continuou apertando o Vitória e teve algumas oportunidades de ampliar, porém, faltou capricho. Os baianos lutaram e conseguiram diminuir. Aos 43 minutos, Iury apareceu para fazer o gol dos baianos na partida. Porém, não houve tempo para reação, e os cariocas encerraram seu jejum de vitórias em 2024.