Protesto de torcedores em São JanuárioReprodução / Twitter

Publicado 12/05/2024 21:05

Rio - Alguns torcedores do Vasco que compareceram a São Januário na partida contra o Vitória, válida pela sexta rodada do Brasileiro, fizeram um protesto contra a 777 Partners, empresta norte-americana, que administra o futebol do Cruz-Maltino. O registro foi feito pela transmissão do jogo, feita pelo SporTV, que mostrou alguns vascaínos com uma placa com os dizeres iniciais da palavra SAF (Sociedade Anônima do Futebol), mas com os dizeres "Sofrimento, angústia e fracasso".

Fora do Brasil, a 777 Partners vive também um momento delicado. A empresa responde por suposta fraude na Justiça dos Estados Unidos por não ter dado fundos para o pagamento de um empréstimo junto à empresa inglesa Leanderhall. Seria uma espécie de pirâmide financeira.



No Vasco, o grupo norte-americano está em dia com suas obrigações. Em outubro do ano passado, houve atraso de alguns dias no pagamento de R$ 110 milhões. O maior aporte de todos, no valor de R$ 270 milhões, está previsto para setembro.



Porém, a grande reclamação dos torcedores é por conta da montagem do elenco e dos resultados do Vasco. Apesar do investimento, o entendimento era que o Cruz-Maltino teria condições de contratar peças de mais qualidade e ter um grupo capaz de lutar por títulos em 2024.