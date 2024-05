Álvaro Pacheco - Divulgação/ Vitória SC

Publicado 12/05/2024 14:25 | Atualizado 12/05/2024 14:28

Rio - Comandado nos últimos jogos por Rafael Paiva, treinador do sub-20, o Vasco está perto de anunciar seu novo técnico para a temporada de 2024. O Cruz-Maltino encaminhou um acordo com o português, Álvaro Pacheco, de 52 anos, que estava dirigindo o Vitória de Guimarães. A oficialização deverá acontecer em breve.

O treinador irá assinar por um ano com o Vasco, com a possibilidade de ampliar o contrato por mais uma temporada devido a metas contratuais. O Cruz-Maltino está sem um comandante oficial desde que Ramón Díaz deixou o comando após a goleada sofrida diante do Criciúma, no último dia 27.

Álvaro Pacheco foi jogador profissional, passando por clubes de pouca expressão em Portugal. Como treinador, ele iniciou sua carreira em 2011. Na atual temporada, ele comandou o Estoril e o Vitória de Guimarães, ambos clubes da elite do futebol português.



No total, na última temporada europeia, o treinador dirigiu sua equipe em 40 partidas, com 21 vitórias, seis empates e 13 derrotas. A sua experiência no Vasco será a primeira dele na América do Sul.