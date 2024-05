Rafael Paiva - Leandro Amorim / Vasco

Rafael PaivaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 12/05/2024 22:20

Rio - Em seu terceiro jogo no comando do Vasco, o treinador Rafael Paiva, responsável por dirigir a equipe sub-20, obteve sua primeira vitória como interino da equipe profissional. Ao avaliar a atuação no triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória, o técnico reforçou a evolução do Cruz-Maltino nas últimas partidas.

"Desde o primeiro jogo que eu assumi, precisava equilibrar a equipe. A gente tentou primeiro organizar a defesa para a gente ser um pouco mais sólido defensivamente. Eu acho que no jogo do Fortaleza a gente conseguiu fazer isso bem. Do Atlhletico, a gente sofreu ali com uma expulsão logo no começo. Mesmo assim, a gente conseguiu sustentar bem o jogo defensivamente. Sofremos, mas tomamos um gol só do Atlhetico. Então o caminho era ir evoluindo o meio e o ataque, ficar mais com a bola, criar mais situações de gol. Eu acho que o Vasco já conseguiu dar respostas nesse jogo", disse.

O Vasco está perto de anunciar Álvaro Pacheco como novo comandante. Na opinião de Rafael Paiva, o português irá assumir o comando de uma equipe que evoluiu desde a saída de Ramón Díaz no último dia 27.



"O próximo treinador que vem já pega uma equipe muito madura. O Vasco tem grandes jogadores, experientes, eu acho que tem a capacidade de se organizar bem independente do treinador que venha, ou da escola que ele vem, ou da forma que ele vai querer jogar", afirmou.