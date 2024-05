Garrafas de água deverão ser deixadas nas tendas do Sócio Gigante, nos portões de acesso de São Januário - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 12/05/2024 11:20 | Atualizado 12/05/2024 11:22

Rio - O Vasco anunciou, na manhã deste domingo (12), que irá promover uma campanha em prol das vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul, em parceria com a Ação Cidadania. No duelo com o Vitória, pela sexta rodada do Brasileirão, em São Januário, às 18h30 (de Brasília), o Cruz-Maltino receberá doações somente de água para ajudar a população sulista.

O clube informou que as garrafas deverão ser deixadas nas tendas de atendimento do Sócio Gigante, que estão localizadas na entrada dos portões de acesso do estádio.

Em parceria com a Ação Cidadania, o Vasco da Gama promoverá uma campanha de doação em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul na partida deste domingo (12/05), diante do Vitória, em São Januário.



— Vasco da Gama (@VascodaGama) May 12, 2024

Situação trágica no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, no último sábado (11), para 136 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Além disso, são 125 desaparecidos e 756 feridos.



O estado ainda registra 441,3 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 71,3 mil pessoas em abrigos e 339,9 mil pessoas desalojadas (na casa de parentes ou amigos).