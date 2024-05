Payet em treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/05/2024 17:14

Rio - O Vasco deve ter novidades em sua escalação para enfrentar o Vitória, no domingo (12), às 18h30, em São Januário. No treino desta sexta (10), no CT Moacyr Barbosa, o interino Rafael Paiva optou por escalar Payet e João Victor entre os titulares.

Payet está totalmente recuperado de uma lesão no joelho direito e deve fazer seu segundo jogo no Brasileirão. O francês só esteve em campo até agora na acachapante goleada sofrida diante do Criciúma, por 4 a 0, que resultou na demissão do técnico Ramón Díaz.

expulsão de Hugo Moura, ainda no primeiro tempo, na partida contra o Athletico-PR. Ele foi utilizado por Rafael Paiva no treino desta sexta como lateral-direito. Já João Victor ganhará uma chance de iniciar uma partida após sair do banco para preencher o espaço deixado após a

Com isso, o provável time para enfrentar o Vitória tem Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton; Sforza, Galdames, Payet; Rossi, David e Vegetti.

A derrota para o Athletico-PR foi a quarta seguida do Vasco no Brasileirão. O Cruz-Maltino segue com apenas três pontos, conquistados na estreia no campeonato com a vitória sobre o Grêmio, e está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.