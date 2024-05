Hugo Moura foi expulso no início e comprometeu jogo do Vasco contra o Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Hugo Moura foi expulso no início e comprometeu jogo do Vasco contra o Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 05/05/2024 19:06

derrota do Vasco por 1 a 0 para o Athletico-PR, na tarde deste domingo (5), na Ligga Arena, em Curitiba. Com apenas 15 minutos de jogo, o volante errou uma saída de bola e foi expulso ao fazer falta em Zapelli, que sairia cara a cara com o goleiro Léo Jardim, fazendo o Cruz-Maltino jogar a maior parte do confronto com um homem a menos. Rio - Hugo Moura foi o grande vilão na. Com apenas 15 minutos de jogo,, que sairia cara a cara com o goleiro Léo Jardim, fazendo o Cruz-Maltino jogar a maior parte do confronto com um homem a menos.

Após Hugo receber o cartão vermelho, os torcedores do Athletico-PR gritaram o nome do volante. O jogador defendia o Furacão até o mês passado, quando foi negociado com o Vasco.

Nas redes sociais, os torcedores cruz-maltinos se revoltaram com o erro de Hugo Moura e chegaram a pedir que ele não jogue pelo clube.

Esse horroroso do Hugo Moura não pode nunca mais vestir a camisa do Vasco.



Aproveita que tá devendo e nem paga. Manda de volta!



Ridículo. Time horrível. — Allan (@oestagiario) May 5, 2024 Quatro derrotas seguidas. Essa na conta do Hugo Moura que nos custou 10 milhões. É o trabalho mais vagabundo da história. — LOUD Renato Vicente (@orenatovicente) May 5, 2024 CULPA DO HUGO MOURA NA EXPULSÃO

Mas o Paulo Henrique virou de costas e nem sequer tentou voltar pra tentar ajudar a arrumar a merda que o Hugo fez

Ele se afasta da jogada, ver que deu ruim e volta trotando vendo o que vai acontecer.



Pode não ser o culpado, mas é muito inútil pic.twitter.com/umUAdjpN7o — Vascão da zoeira (@vascaodazoeira) May 5, 2024 Não existe trocar uma expulsão por 1 gol CERTO com 15 minutos de jogo. É burrice pra crlh.



Nesse caso nem era gol certo. Não era uma bola entrando que ele tirou. Tinha o Léo Jardim ainda.



Que jogador imbecil é esse Hugo Moura. E é 0 surpreendente.



BURRO PRA CARALHO! — Leonardo Sul (@LeoSul22) May 5, 2024 Hugo Moura por mim não veste mais a camisa do Vasco!



@ahistoriadovasco (Instagram) pic.twitter.com/p9cd27JRy2 — Gustavo Dias (@gustavodias1992) May 5, 2024 O nível de displicência observado hoje bateu no teto muito cedo.



Esses jogadores além de ruins, são muito vagabundos! Hugo Moura não pode deixar de ser apontado como o pivô da merda de hoje, mas o que o PH faz nesse lance é absurdo.



O LATERAL DIREITO CAGA SOLENEMENTE. Surreal. pic.twitter.com/kn5SlEwF8E — Ribamar dos comentários (@BrunoFQCRVG) May 5, 2024 Veja as reações:

A derrota em Curitiba foi a quarta seguida do Vasco no Brasileirão. O Cruz-Maltino segue com apenas três pontos, conquistados na estreia no campeonato com a vitória sobre o Grêmio, e está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time carioca será no próximo domingo (12), às 11h, contra o Vitória, em São Januário.