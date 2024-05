Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 05/05/2024 08:38

Rio - O humorista Whindersson Nunes foi às redes sociais no último sábado (4) para fazer um pedido especial para seu clube de coração: o Vasco da Gama. O artista perguntou se o Cruz-Maltino podia emprestar o São Januário para ele fazer um show, visando arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.



Podia me emprestar Sao Januário ne nao @VascodaGama ??

Eu faço um show e a gente manda a grana pro pessoal no Sul, eu pago a estrutura e vc me empresta o estadio, bó? — Whindersson (@whindersson) May 5, 2024

Na publicação, Whindersson garantiu que arcaria com os custos da estrutura do show. O Vasco aceitou tal pedido e solicitou que o humorista enviasse mensagem para o perfil oficial do clube.

Vambora! Boa ideia. Conte conosco.



Vamos falar no pv pra combinar os detalhes. https://t.co/OxSGuqJuN4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2024 As fortes chuvas no Rio Grande do Sul assola a população, e, segundo as autoridades, são 62 mortos, 74 desaparecidos e 107 feridos no estado em decorrência do desastre natural. Além disso, a Defesa Civil soma 82,5 mil pessoas fora de casa, sendo 13,3 mil em abrigos e 69,2 mil desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul assola a população, e, segundo as autoridades, são 62 mortos, 74 desaparecidos e 107 feridos no estado em decorrência do desastre natural. Além disso, a Defesa Civil soma 82,5 mil pessoas fora de casa, sendo 13,3 mil em abrigos e 69,2 mil desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos.

O desastre natural também assolou os clubes do estado. Todas as equipes do Rio Grande do Sul tiveram seus jogos adiados em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Internacional também terão suas partidas pelas competições na Conmebol adiadas, sabendo que as estruturas de seus CTs também foram atingidas pelas chuvas.