Rafael Paiva é o técnico interino do Vasco - Leandro Amorim / vasco

Publicado 05/05/2024 20:15

"Muda muita coisa, é muito difícil você prever que isso vai acontecer. São circunstâncias do jogo. Aqui, qualquer adversário acredito que sofra muito no início do jogo pela velocidade da bola, pelo quique da bola. Foi isso que aconteceu também. Ele se perdeu um pouquinho no tempo da bola na hora que ela quicou, e estrategicamente você tem que entender o jogo rápido, com um a menos", afirmou Rafael Paiva.

"Tivemos que entender onde o Athletico ia tentar buscar a vantagem numérica, mas é um time muito inteligente, movimentou bastante. Gerou espaço tanto pelo lado do campo, com cruzamentos, quanto as bolas por dentro, e tivemos que perceber o jogo para tentar se equilibrar melhor. Acho que sofremos mais nos dez, 15, 20 minutos depois da expulsão, mas depois conseguimos perceber o jogo e se equilibrou melhor para se defender, principalmente no segundo tempo", completa.

A derrota em Curitiba foi a quarta seguida do Vasco no Brasileirão. Apesar do cenário negativo, Rafael garantiu que a equipe está empenhada em dar a volta por cima.

"É um momento difícil, mas é um grupo experiente. Eles têm total consciência de tudo que está acontecendo. É um grupo que trabalha muito, não falta trabalho, eles trabalham em alta intensidade, alto nível. Buscam o tempo todo. O Brasileiro é um campeonato muito competitivo, muito difícil de se jogar. Tem que trabalhar, se organizar, acreditar, dar resposta contra o Vitória. É isso que vamos trabalhar para fazer. Tentar dar a resposta agora, buscar as vitórias e o caminho de novo. Temos que ser fortes para passar por essa situação difícil.", declarou o interino.

Veja outras respostas da coletiva:

Mudança no esquema tático

"A ideia era deixar a área mais preenchida e equilibrar mais o nosso jogo, com a nossa fase ofensiva. Contra o Fortaleza, tivemos um grande jogo. A ideia era trancar os corredores, ter a área mais preenchida. Hoje precisávamos ter um controle maior do jogo com o 4-3-3. Defender bem, mas ter boa posse e buscar os ataques."

Erro de Hugo Moura

"O que aconteceu com o Hugo, poderia ter acontecido com qualquer jogador. O erro do Hugo foi um erro do Vasco. Temos que se reorganizar para melhorar, não para ver quem errou."

Pontos positivos

"A gente vinha de, se não estou enganado, sete jogos em que estava tomando gol. Contra o Fortaleza, já conseguiu passar um jogo sem tomar gol. Aqui, apesar de ficarmos com um a menos aos 15 do primeiro tempo, nos defendemos bem. É um ponto positivo. Precisamos buscar o equilíbrio. Agora é tentar jogar um pouco mais com a bola, ter o caminho do gol mais marcado, terminar melhor as jogadas, machucar mais o adversário. Acho que tivemos essa posse no segundo tempo. Temos capacidade para fazer, é nisso que temos que tentar insistir. Continuar sendo firme defensivamente, agressivo, proteger bem o gol. Um pouco de equilíbrio para construir um pouco melhor, refino para tentar terminar um pouco melhor as jogadas e buscar a vitória. Vai passar muito por cima desses comportamentos."

Segundo tempo melhor

"Temos qualidade para jogar, é um time que tem qualidade, gosta da bola. Jogamos no segundo tempo, colocar a bola no chão. Poderíamos ter terminado melhor as jogadas, mas acho que conseguimos ficar mais com a bola. É isso que temos que tentar levar para o próximo jogo. Se tem algo bom numa derrota como essa, é o quanto soubemos sofrer sem tomar o segundo gol, ter a posse, saber que temos qualidade para jogar, tentar buscar o gol. É isso que tentaremos levar para o próximo jogo."