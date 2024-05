Vasco perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR - Gabriel Rosa Machado/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 05/05/2024 18:51

Rio - Jogando com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo por conta da expulsão de Hugo Moura, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR neste domingo (5), na Ligga Arena, e somou sua quarta derrota consecutiva no Brasileirão. O Furacão não teve dificuldades para aproveitar a vantagem numérica e garantiu os três pontos com gol de Erick.