Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, acionista majoritária da SAF do VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 04/05/2024 13:09

Rio - Dona da SAF do Vasco, a 777 Partners está respondendo um processo por fraude nos Estados Unidos. Segundo reportagem da "Bloomberg", a empresa fez um empréstimo de 350 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual), mas apresentou como garantia supostos fundos que não lhe pertencem ou sequer existem

O empréstimo foi concedido pela empresa inglesa Leandenhall, que acionou a 777 na Justiça americana. A investigação teve início nesta semana e a dona do futebol vascaíno ainda não se manifestou sobre o assunto.

Segundo a Leandenhall, os ativos dados como garantias por Josh Wander, dono da 777, não existem ou já estão comprometidos com outra transação, o que seria um impeditivo para serem usados novamente como garantia.

"Para induzir a Leadenhall a financiar sua operação, Wander, juntamente com seu grupo de entidades alter ego, 'prometeu' mais de US$ 350 milhões em ativos como garantia para a Leadenhall, sabendo o tempo todo que os ativos não existiam, não eram de fato de propriedade das entidades de Wander ou já haviam sido prometidos a outro credor", diz a denúncia.

A 777 Partners é dona de 70% do futebol do Vasco. Além do time carioca, a empresa também é responsável pela gestão de Genoa-ITA, Everton-ING, Hertha Berlin-ALE, Red Star-FRA e Standard Liège-BEL.