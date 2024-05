Léo Condé é o técnico do Vitória - Victor Ferreira/EC Vitória

Publicado 03/05/2024 17:53

Rio - Especulado como um dos possíveis alvos do Vasco para substituir Ramón Díaz, o técnico Léo Condé, do Vitória, negou qualquer tipo de sondagem do clube carioca. Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na última quinta (2), o treinador desmentiu o boato e garantiu que não foi procurado pelo Cruz-Maltino.

"Sobre o Vasco, até a mim não chegou nada. É mais de vocês da imprensa, mas oficialmente não fui procurado por ninguém do Vasco", disse o técnico.

Léo Condé está no Vitória desde fevereiro do ano passado e conseguiu resultados importantes no clube, com os títulos de Campeão da Série B e do Campeonato Baiano. Ao todo, são 71 jogos pelo clube, com 36 vitórias, 15 empates e 20 derrotas.

Outros nomes na mira

Fábio Carille, do Santos, foi o primeiro a ser procurado pela SAF, mas afastou o interesse para permanecer na Vila Belmiro. O Vasco se movimenta no mercado em busca de seu novo treinador.

Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atualmente no Real Valladolid, é outro bem avaliado e tem contrato até o meio do ano. Entretanto, o profissional afirmou que no momento só pensa no clube espanhol e o objetivo de levá-lo de volta à primeira divisão.

Outros nomes também estão na mesa. O novo diretor de futebol, Pedro Martins, que chegou nesta semana, é o responsável por avaliar e contratar o novo treinador.