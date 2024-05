Vegetti - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/05/2024 09:24

Rio - Com três derrotas seguidas no Brasileiro, o Vasco está vivendo um problema no sistema ofensivo. Nas últimas duas partidas na temporada, o Cruz-Maltino não marcou. No próximo domingo, o clube carioca tem uma parada dura pela frente: o Athletico-PR, fora de casa. Além da força do mando de campo dos paranaenses, o clube carioca também terá que enfrentar um sistema defensivo que vem levando poucos gols.

Nos últimos oito jogos, o Furacão só levou gols em apenas três partidas. No Brasileiro, por exemplo, a campanha da equipe paranaense é bastante positiva: são sete pontos em quatro partidas. A equipe de Cuca ocupa a quarta colocação na tabela.

Na partida contra o Fortaleza, o Vasco conseguiu um importante empate fora de casa na terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino também interrompeu uma sequência de sete jogos seguidos sofrendo gols na temporada.

Em relação ao ataque, o clube carioca vem apresentando uma dependência grande de Pablo Vegetti. O argentino é disparado o maior goleador do Vasco na temporada com oito gols. As duas últimas bolas nas redes do Cruz-Maltino em 2024 foram do artilheiro.