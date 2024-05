Álvaro Pacheco, técnico do Vitória de Guimarães, está na mira do Vasco - AFP

Rio - O Vasco estuda o nome do técnico português Álvaro Pacheco para o lugar de Ramón Díaz. O treinador de 52 anos, que comanda o Vitória de Guimarães, aparece na lista de possíveis alvos do Cruz-Maltino. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Matheus Giuberti.

Apesar de estar empregado, Pacheco deve deixar o Vitória de Guimarães ao fim da temporada europeia, ainda neste mês. O treinador tem contrato até o fim de 2025, mas as partes devem optar pela rescisão antecipada. O clube português não gostou do treinador ter negociado com o Cuiabá.

Na atual temporada, o Vitória de Guimarães de Álvaro Pacheco fez 30 jogos, com 18 vitórias, cinco empates e sete derrotas. O time está em quinto no Campeonato Português, com 60 pontos.

Fábio Carille, do Santos, foi o primeiro a ser procurado pela SAF, mas afastou o interesse para permanecer na Vila Belmiro.

O Vasco tem analisado o mercado em busca de seu novo treinador.

Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atualmente no Real Valladolid, é outro bem avaliado

e tem contrato até o meio do ano. Entretanto, o profissional afirmou que no momento só pensa no clube espanhol e o objetivo de levá-lo de volta à primeira divisão.

Outros nomes também estão na mesa. O novo diretor de futebol, Pedro Martins, que chegou nesta semana, é o responsável por avaliar e contratar o novo treinador.