No total, Ramón Díaz esteve na beira do campo em 41 oportunidades e teve 50% de aproveitamento no Vasco - Fabio Moreira Pinto / AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 03/05/2024 13:01

Vasco e Ramón Díaz tem tudo para acontecer na Justiça. o argentino afirmou que soube da saída pelas redes sociais. Nenhuma das partes está disposta a abrir mão da multa rescisória, que gira em torno de R$ 30 milhões. Rio - O último capítulo da relação entre A SAF do Cruz-Maltino alega que o treinador pediu demissão no vestiário após a goleada sofrida para o Criciúma, enquantoNenhuma das partes está disposta a abrir mão da multa rescisória, que gira em torno de R$ 30 milhões.

O Vasco entende que tem direito a receber o valor previsto no contrato, que iria até dezembro de 2025, e está disposto a ir até as últimas consequências. O vínculo afirma que o responsável por quebrar o acordo reembolsaria a outra parte. No entendimento do clube, há testemunhas suficientes de que Ramón e Emiliano Díaz pediram demissão no vestiário.

Ramón e Emiliano Díaz estavam dispostos a continuar no Vasco mesmo após toda confusão, mas a declaração dos argentinos alegando que souberam da saída pelas redes sociais irritou a SAF. Para que eles seguissem no cargo, o Cruz-Maltino pediu que eles desmentissem publicamente o que disseram. Como houve recusa, a relação foi encerrada de vez.

Ramón Díaz esteve à frente do Vasco em 43 partidas, com apenas 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, com um aproveitamento de 52,7%. O treinador chegou ao clube no ano passado e conseguiu manter o clube na Série A do Brasileirão.