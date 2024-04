Ramón Díaz não é mais técnico do Vasco - JORGE RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Ramón Díaz não é mais técnico do Vasco

Publicado 27/04/2024 22:05

Após a partida, o Vasco comunicou através das redes sociais a saída do técnico Ramón Díaz, mas sem contextualizar de quem foi a decisão pelo fim do vínculo. Nos bastidores, foi informado que o treinador pediu demissão. Porém, o argentino disse em pronunciamento que soube através das redes

Sem Ramón Díaz, o Vasco será comandado por Rafael Paiva, treinador do sub-20, nos próximos jogos. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Veja a nota oficial do Vasco:

"Esclarecimento:

Imediatamente ao final da partida contra o Criciúma, nos vestiários, Ramón Díaz e Emiliano Díaz pediram demissão ao Gerente de Futebol do Vasco da Gama, Clauber Rocha.



A comissão pediu que a decisão, irrevogável, fosse comunicada imediatamente à diretoria.



Logo após, Ramón e Emiliano comunicaram ao elenco e demais e staff sua decisão, ainda no vestiário, esclarecendo que não faziam mais parte do grupo. Em sequência, a assessoria do clube, presente, noticiou oficialmente o pedido.



Ramon e Emiliano se despediram e pediram para se despedir também dos jornalistas."