Payet tenta a jogada na Colina: camisa 10 do francês teve personalização especial, com uma imagem de Roberto Dinamite às costas Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/04/2024 18:13

Rio - Os rivais não perdoaram o Vasco após a goleada sofrida diante do Criciúma por 4 a 0, neste sábado (27), em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A cada gol do time catarinense, uma chuva de memes tomou conta da web (veja abaixo).

Foi a terceira derrota consecutiva do Vasco no Brasileirão. Após estrear com vitória sobre o Grêmio, o Cruzmaltino foi derrotado em sequência por Bragantino, Fluminense e Criciúma. Para piorar, ainda pode terminar a rodada na temida zona de rebaixamento.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Criciúma metendo 4x0 no Vasco em São Januário e a torcida do Vasco aplaudindo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



ABSOLUTE CINEMA! pic.twitter.com/OeNWhzy2pU — PES MIL GRAU (@Pesgrau) April 27, 2024

O RESPEITO ACABOU!



Criciúma dando um baile no Vasco dentro de São Januário e o Bolasie deu essa rodadinha aí pic.twitter.com/wa87PvNH28 — Humor Esportivo (@humoresportivo) April 27, 2024

KKKKKKKKKKKKK O VASCO LEVANDO 4 DO CRICIÚMA pic.twitter.com/FWyHldYfsg — Camisa 21 (@camisa21) April 27, 2024