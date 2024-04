Roberto Dinamite foi homenageado na camisa 10 do Vasco - Divulgação / Vasco

Roberto Dinamite foi homenageado na camisa 10 do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 27/04/2024 16:45 | Atualizado 27/04/2024 16:45

Rio - O Vasco fez uma série de homenagens antes do jogo contra o Criciúma, neste sábado (27), em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino presenteou ex-goleiros que marcaram história no clube em referência ao dia do goleiro, celebrado no dia 26, além de homenagear Roberto Dinamite na camisa 10 de Payet.

A camisa 10 do Vasco, utilizada atualmente por Payet, recebeu a imagem de Roberto Dinamite entre o número. Recentemente, o maior goleador da história do Vasco e do Campeonato Brasileiro foi contemplado com o nome no troféu de artilheiro da competição nacional.

Já os goleiros que marcaram história no Vasco foram homenageados por conta do dia do goleiro, celebrado na sexta-feira, dia 26. Filha do maior goleiro do clube, Tereza Borba representou Barbosa e foi homenageada junto com Mazaropi e Acácio. Carlos Germano, Fernando Prass, Hélton e Martín Silva não puderam comparecer, mas foram presenteados com uma camisa — que foi lançada neste sábado.

O Vasco enfrenta o Criciúma, em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja as homenagens:



A partida entre Vasco x Criciúma será marcada também por mais uma homenagem para Roberto Dinamite!



Com o retorno de Payet ao grupo de relacionados, a camisa 10 terá uma personalização especial, com uma imagem do #MaiorDeTodos, maior goleador do Vasco e do Campeonato… pic.twitter.com/GPwWr4bUQ1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024