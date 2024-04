Léo Jardim presenteou a goleira Taty Silva com suas luvas - Reprodução/VascoTV

Léo Jardim presenteou a goleira Taty Silva com suas luvasReprodução/VascoTV

Publicado 26/04/2024 22:52

Rio - O Vasco decidiu promover um amigo secreto entre os goleiros do clube para comemorar o Dia do Goleiro, comemorado nesta sexta-feira (26). Durante a ação, divulgada na VascoTV, Léo Jardim presenteou a goleira Taty Silva, do futebol feminino, com a luva que usou no clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, e emocionou a atleta.

Taty está afastada dos gramados por ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Além das luvas, Léo também fez questão de mandar um recado para a colega de posição.

"Quero te mandar uma mensagem de força para que você se recupere o mais rápido possível. Muita força e determinação. Nunca tive uma lesão assim, mas tive muitos companheiros que passaram por isso. Imagino que seja um momento difícil. Que você ter muito foco e determinação e que sua recuperação aconteça o mais rápido possível", disse o camisa 1 cruz-maltino.

Taty não segurou as lágrimas com a mensagem de Léo Jardim. Segundo ela, o goleiro é uma inspiração para sua trajetória em São Januário.

"Venho acompanhando a caminhada dele no Vasco e me espelho muito. É um cara que tem feito uma grande história aqui, foi convocado. Para nós, goleiros, é uma grande inspiração. Fiquei muito feliz", afirmou a jogadora.